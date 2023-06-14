【聯繫匯率】許正宇：流出港元體系的資金在不少情況下續留香港金融體系

財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員質詢時表示，因應美國步入加息周期，部分資金從港元體系流出屬正常市場現象，亦符合聯繫匯率制度的設計及預期，這類市場活動不會影響香港的金融及貨幣穩定，金管局會繼續持續監察市場運作，至今未發現有異常活動。

許正宇稱，流出港元體系的資金在不少情況下只是被兌換成其他貨幣，例如美元，並會繼續留在香港金融體系。事實上，香港銀行體系存款總額大致保持平穩，整體存款自去年3月底至今年3月底增長約1.1%，而銀行體系於香港使用的貸款及墊款總額同期增長0.8%。

香港不需亦無意改變聯匯制度

許正宇表示，香港是國際金融和貿易中心，資金自由進出，聯匯制度是維持香港金融及貨幣穩定的重要基石。經過多年來行之有效的運作，市場對聯匯制度已有充足的理解和經驗，並且續對聯匯制度充滿信心，香港不需亦無意改變聯匯制度。

許正宇又提到，銀行體系總結餘是指香港各家銀行設於金管局的結算戶口的結餘總和，主要用作與金管局及其他本地銀行之間的支付結算。結算戶口的結餘只佔銀行資產的小部分，而銀行可隨時調撥其資金至其結算戶口，因此銀行體系總結餘的水平並不影響銀行體系的正常運作。

他指，香港貨幣基礎超過18,000億港元，當中銀行持有的外匯基金票據及債券超過11,000億港元，為銀行體系流動性提供充足的緩衝。銀行在有需要時可隨時以這些外匯基金票據及債券作為抵押品，透過金管局的即日回購交易及貼現窗，獲取港元流動資金。這些常設資金安排能協助銀行履行交收責任，並確保銀行同業支付系統運作暢順。根據金管局的持續監察，銀行都能穩妥管理其流動性，確保資金有序高效流轉。

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編輯：胡學能