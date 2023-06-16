【微軟MSFT】習近平會見微軟創辦人蓋茨、形容對方是「我們的老朋友」　並稱中美關係基礎是在民間

▲ 【微軟MSFT】習近平會見微軟創辦人蓋茨 形容「中美關係基礎是在民間」（央視截圖）

特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）及蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）早前先後到訪中國後，最新則有微軟（美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），他在社交網站上發文，表示已經到達北京，指今次是自2019年首次抵達北京。

央視周五（16日）早上發布報道確認，國家主席習近平將在北京會見美國蓋茨基金會聯席主席比爾蓋茨。央視下午再發報道透露，習近平北京會見蓋茨詳情。

習近平稱蓋茨「是我們的老朋友」

習近平對蓋茨說：「我很高興見到你。咱們有三年多沒有見面了。你是參與到中國發展事業中，做了很多事情的人，是我們的老朋友。你是我今年見到的第一位美國朋友。我總認為，中美關係基礎是在民間的。我是寄希望於美國人民的。在當今世界形勢下，我們可以進行各種有利於我們兩國、兩國人民，有利於整個人類的活動。我們都做這方面的促進者。」

蓋茨稱：「非常榮幸今天能有機會見到您。過去我們曾有過非常好的交流。今天，我有很多重要的話題要同您探討。過去4年我無法來到中國，感到十分遺憾。所以，這次回來我感到很激動。」

微軟昨晚造好

微軟昨晚美股股價造好，收升3.2%，報338.1美元。

此前路透社報道，他周五將會見國家主席習近平，並有機會一對一見面。蓋茨指，今次是他自2019年以來首次抵達北京，很高興能與蓋茨基金會一同應對全球健康和發展挑戰超過15年的伙伴們會面。

（第二版加入會面詳情）

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編輯：葉志偉