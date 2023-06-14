▲ 【人民幣港股】歐冠昇：雙櫃台推出後港股成交未必立刻大反彈

港交所 （00388） 下周一（19日）推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制。行政總裁歐冠昇表示，留意到現時港股市場稍為放緩，此表現主現受環球宏觀環境影響，推出雙櫃台模式後，港股成交未必會立刻大幅反彈，但有關舉措是長遠戰略，把人民幣以及投資者的興趣結合起來，認為當中具有龐大的市場機遇，而他對市場的實力非常有信心。

至於未來會否將人民幣計價的證券納入「南向通」，歐冠昇表示，集團正就此推進相關過程，需在部分基礎設施作出改變。早前港交所建議在颱風等惡劣天氣期間繼續交易，歐冠昇指，相關過程需時，要考慮到每個持份者的需求，在確保努力使市場達到國際標準時，亦需考慮到每個人的安全需求。

史美倫：上市公司由最初800家增至近2600家

主席史美倫在出席港交所23周年慶祝典禮時表示，在港交所上市的公司數量已由最初的800家增加到近2600家。在此期間，它們的總市值由不足5萬億元，增長7倍至超過35萬億元，港交所現貨市場的平均日均交易額從2000年的127億元增加至去年的1250億元。

史美倫指出，在2022年，超過65%的IPO集資來自新經濟公司，將繼續通過擁抱大趨勢，並為未來做好業務準備，並探索ESG投資等新資產類別。

歐冠昇表示，香港與中國在岸市場的獨特聯繫只是他們故事的一半，另一半是國際化城市的優勢。作為全球領先的國際金融中心，香港已為全球投資者提供熟悉和信賴的環境，未來會繼續多元化其產品。

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編輯：胡學能