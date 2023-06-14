▲ 【人民幣國債】交行香港分行協助財政部在港成功發行2023年首期人民幣國債

交通銀行 （03328） 香港分行表示，該分行協助財政部在港成功發行2023年首期人民幣國債。中國財政部今通過香港金管局債務工具中央結算系統，面向機構投資者在香港發行120億元人民幣國債。今次人民幣國債發行3個品種，包括2年期60億元、3年期40億元和10年期20億元。2年期、3年期和10年期新發國債的中標利率分別為2.2%、2.3%和2.71%。今次人民幣國債認購總額500.3億元，超額認購4.2倍。

截至去年5月末，財政部在香港發行人民幣國債共計2,610億元。今次發行是財政部今年在港發行的首期人民幣國債，120億發行金額是自2017年離岸人民幣國債發行以來單次最大規模。

交行：財政部連續15年在港發行人民幣國債

該分行認為，今次發行是鞏固香港作為國際金融中心和全球最大離岸人民幣業務樞紐的地位。財政部連續15年在港發行人民幣國債，體現中央政府對香港的大力支持，有助於增強市場化機構在港債務融資的信心，撬動香港離岸人民幣債券市場規模擴大，有效彌補香港發債主體的結構性不足，促進香港人民幣債市和整體債市的穩定發展。

今次發行亦完善香港離岸人民幣收益率曲線。離岸人民幣國債發行目前已形成長效機制，期限結構日益豐富，初步形成具有市場基礎、完整有效的國債收益率曲線，建立可供中資企業境外發行債券參考的「錨」，改善人民幣債券定價機制，有利於企業更好利用國際金融市場進行融資，合理控制融資成本。

發行也豐富香港離岸人民幣產品貨架。過去一年，離岸人民幣債券發行規模和二級市場交易量均呈現階梯式增長，本次國債發行有效滿足市場對離岸人民幣資產的需求，受到國際投資者廣泛歡迎，方便國際投資者拓寬人民幣資產配置渠道，吸引更多境外資金流入。同時通過債券通促進離、在岸國債期限利率趨於一致，形成更加統一高效的人民幣產品定價體系，促進境內外資本市場互聯互通，發揮香港作為連接內地與國際市場的橋樑功能。

交通銀行香港分行連續第14年獲財政部委任為人民幣國債機構部分獨家發行及交存代理、財務代理，今次成功發行折射出國際投資者對中國主權信用的認可、對香港經濟持續穩定增長的信心，進一步展示交行全球綜合服務能力。交通銀行一如既往積極配合財政部完成有關招標活動。

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編輯：胡學能