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退休人士「Full Pay」入市　290萬購屯門居屋上車

股樓投資 20:06 2023/06/14

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近期樓市進入調整周期，有退休人士趁機入市。祥益地產黃文樂說，屯門居屋兆隆苑低層11室，實用面積385平方呎，兩房一廳，日前以290萬元（自由市場價）易手，實用呎價約7,532元，屬市場價成交。 。 

代理透露，買家為區外退休人士，鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢俱，加上屋苑周邊配套齊全，日常起居生活便利，而且原業主擴大議幅，減價10萬元，所以決定一筆過支持290萬元入市。 

資料顯示，原業主於2013年以約188萬元（自由市場價）購入單位，持貨10年，現帳面獲利約102萬元，物業期內升值約54%。 

延伸閱讀 四大因素支持下半年樓市 美聯維持樓價預測 料全年升10%至15%【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

兆隆苑 屯門 居屋 樓價 二手市場

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