退休人士「Full Pay」入市　290萬購屯門居屋上車

近期樓市進入調整周期，有退休人士趁機入市。祥益地產黃文樂說，屯門居屋兆隆苑低層11室，實用面積385平方呎，兩房一廳，日前以290萬元（自由市場價）易手，實用呎價約7,532元，屬市場價成交。 。

代理透露，買家為區外退休人士，鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢俱，加上屋苑周邊配套齊全，日常起居生活便利，而且原業主擴大議幅，減價10萬元，所以決定一筆過支持290萬元入市。

資料顯示，原業主於2013年以約188萬元（自由市場價）購入單位，持貨10年，現帳面獲利約102萬元，物業期內升值約54%。

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