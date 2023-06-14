【經典再現】擬用AI模擬John Lennon歌聲　Beatles今年內推出新歌

被視為最偉大、最有影響力的搖滾樂團，披頭四樂團（The Beatles）的歌曲風靡全球。隨樂團在1970年解散及成員相繼離世，The Beatles再無新歌。但該樂隊成員近日為樂迷帶來好消息，宣布將用AI技術處理舊錄音帶，製作出有John Lennon歌聲的新歌。

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綜合外媒報道，The Beatles成員Paul McCartney在周二（13日）的節目中透露，透過定制的AI系統，處理已離世的John Lennon在1978年錄下的樣本唱片（Demo），並分拆出人聲及背景雜音。

他續指，再配上可使人聲清晰重現的技術，足以達致重新混音灌錄的效果。目前，「已剛剛完成」這首已有數十年歷史的歌曲，並預告將在今年發布。

雖然Paul McCartney未有透露相關歌曲名稱，但外媒《BBC》推測，《Now and Then》有可能是「The Beatles最後的新歌」。據該外媒報道，在John Lennon離世後，The Beatles的其他3名成員，曾在1995年嘗試將該歌曲重新錄製，惟最終因有成員認為該錄音帶的音軌質素太差，而未能成事。

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責任編輯：殷凱怡

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