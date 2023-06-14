【著數優惠】 湊湊火鍋．茶憩推四大優惠加椰子新品 堂食限時7折 身份證有指定數字最多可享5折

對一眾火鍋鐵粉而言，一年四季都是火鍋的好日子，主打「臺式有料火鍋」和「正宗臺式現搖茶」的湊湊火鍋．茶憩，其「臺式麻辣鍋」和「大紅袍珍珠奶茶」在港享高人氣。他們於6月推出四重驚喜優惠慶祝品牌7周年，若身份證號碼當中包含數字「7」，最高更可享堂食5折優惠。另外，湊湊火鍋．茶憩亦推出7週年慶限定新品夏日清涼椰子雞鍋及生椰系列臺式茶飲及以更多其他優惠，四大優惠詳情如下：

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優惠一：堂食火鍋優惠 以一張香港身份證 7 位數計算 A123456 1（7），符合以下「7」字數量可享以下堂 食火鍋優惠一次。 1. 符合 5 個 7 或以上：半價 2. 符合 4 個 7：7 折 3. 符合 3 個 7：贈鍋底 4. 符合 2 個 7：贈大紅袍奶茶 1 杯 優惠期：即日至 2023 年 6 月 30 日 #1-3 不可與套餐及其他折扣優惠同時使用 #3 優惠不適用於奔馳鍋。 *請於入座前出示正本身份證以供現場人員查閱 *詳情請參閱門店宣傳品 優惠二：7 週年慶限時堂食折扣 指定新品可享 7 折優惠（鍋底除外） 優惠期：2023 年 6 月 14 及 27 日 *不可與套餐及其他折扣優惠同時使用 *詳情請參閱門店宣傳品 優惠三：新品椰子雞鍋推廣 點選清涼椰子雞鍋（單鍋/鴛鴦鍋） ，加$7 享用生椰系列茶飲一杯 優惠期：即日至 2023 年 6 月 30 日 *不可與套餐、7 週年優惠及其他折扣優惠同時使用 *詳情請參閱門店宣傳品 優惠四：新茶飲上市推廣 生椰系列第二杯半價（堂食/外賣） 優惠期：即日至 2023 年 6 月 30 日 *須一杯正價計算，方可享第二杯半價 *詳情請參閱門店宣傳品

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湊湊火鍋．茶憩同時推出清新口味的生椰系列火鍋及茶飲，還有一系列新品，讓人在夏日「打邊爐」亦能有清涼感覺。其中新加坡及香港門店限定的「清涼椰子雞鍋」 ，用日本雞肉加入椰子水、椰肉、檸檬葉、珍珠馬蹄等製作成香甜清新之湯底，每口淡淡的椰子清香，帶有東南亞的風味，是夏日火鍋必選！吃火鍋又怎少得茶飲作配搭，湊湊亦推出兩款生椰系列的新飲料，包括有大紅袍茶香的「生椰大紅袍」，和結合咖啡與大紅袍茶的「椰咖大紅袍」，兩款皆有冷熱可選，口味鮮甜。

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門市資料:

1.旺角太子道西 193 號新世紀廣場 4 樓 406 號舖 2.尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館 B1 層 B124 號舖 3.荃灣大河道 98 號如心廣場 2 期 1 樓 121 號舖 4.尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 6 樓 608 及 609 號舖 5.銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 14 樓 1401-1402 舖 6.旺角登打士街 56 號家樂坊商場 B1 層 B03 號舖 7.將軍澳唐俊街 23 號 Monterey Place 地下 G17 號舖 8.中環德輔道中 173 號 Nan Fung Place 1 樓 1-2 號舖 9.太古英皇道 1111 號太古城 5 樓 501 號舖

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