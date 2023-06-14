【疫後旅遊】國際旅遊展明揭幕　近500展商推廣疫後旅遊

香港國際旅遊展2023(ITE)明日起一連4天於香港會議展覽中心舉行，主辦機構匯眾展覽服務有限公司預計可吸引6萬人次入場，其中1,000多人是來取經的大灣區旅遊業人士。首次參展的波蘭旅遊局期待，向港人推介比較冷門的旅遊地點，而多次參展的日本香川縣則希望趁復常吸納更多香港旅客。

【旅遊體驗】香港國際旅遊展引50地區參展 深度旅遊成賣點

今年展區規模是去年一倍，主辦機構匯眾的董事總經理湯錦成表示，規模已回到疫前8成水平，參展商接近500家，是去年的4倍，當中超過7成來自約50個國家和地區，包括中國內地、日本、南韓、台灣等港人熱門旅遊地區。今年以「邁向全面復甦」為主題，預計4天展期將吸引6萬人次入場，是疫前的75%。

他指出最新的「最後一里」資訊，很多要靠當地人才能提供，而旅遊展讓有意外遊的市民在事前有更多了解。他引述調查指，多達8成香港人出遊會採用「自由行」方式，這些第一手當地資訊對他們很有幫助。

波蘭旅遊局向港人推廣療養、文化體驗

首次參展的波蘭旅遊局駐北京辦事處代表刑玳琪表示，波蘭是相對較小眾的旅遊目的地，而且大多只懂去首都華沙，其實波蘭有很多值得體驗的景點：「我們自2015年開始在中國推廣波蘭旅遊，至2019年時已由最初1年6萬旅客，增長至16萬人。這次來香港參展，希望能接觸更多香港的旅行社合作，也想向港人推介波蘭包括療養、文化、大自然風光等不同的旅遊體驗。」

一直有參展的香川縣國際觀光推進室土居篤司表示，隨著各國解除疫情封鎖，香港和高松的直航航班也恢復，正是適合重新宣傳旅遊的時機。目前已經和十家香港的旅遊公司約好洽談，希望開拓更多機會，並希望在今年的公眾開放日能得到比去年多一倍的旅客查詢，向年輕遊客推廣香川縣旅遊。

【疫後復常】卡塔爾航空疫下不停飛 利潤創歷史新高

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：