【新股IPO】藥師幫9885周四起招股 入場費約4646元

內地醫藥產業服務平台藥師幫（新上市編號：09885）將於周四（15日）起至下周二（20日）招股，計劃全球發售約1,580.88萬股，其中香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎19至23元，集資最多約3.63億元；以每手200股計，一手入場費約4,646.39元；6月28日掛牌；獨家保薦人為中金公司。

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

藥師幫是次上市引入中關村發展集團旗下ZGC International為基石投資者，認購約1,280萬美元等值股份，設六個月禁售期。



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集資所得，約45%計劃用於醫藥流通業務；約25%用於拓展其他業務；約22%用於研發；餘下8%為營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正