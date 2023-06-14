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【商湯20】商湯實體元蘿蔔AI圍棋機器人　預售3799元人民幣　6月底發貨

Hot Talk 20:13 2023/06/14

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【商湯20】商湯發佈元蘿蔔AI下棋機器人圍棋版　預售價3799元人民幣

商湯 （00020） 召開新品發佈會，推出專為學習圍棋青少年而設計的實體「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人圍棋版，預售價3799元（人民幣，下同），零售價3999元。根據京東平台商湯SenseRobot旗艦店資料顯示，預計最晚6月30日發貨。

商湯董事長兼CEO徐立表示，從超大的數據中心到小巧的家用機器人，「元蘿蔔」的背後源於算力的巨大進步、極高的手眼協同精度及工程創新成果，希望以「元蘿蔔」重新定義未來的家用機器人，為家庭帶來全新生活體驗，也為圍棋國粹注入新的生機，推動傳統文化的多元化發展。

元蘿蔔AI下棋機器人圍棋版融合商湯AI和機械臂技術，可在真實棋盤上實現圍棋練習和對弈，同時內置大量專業的AI練習題，並擁有人機對弈及線上人人對弈功能。商湯表示，元蘿蔔AI下棋機器人圍棋版覆蓋從業餘到職業段位20個等級的19路人機對弈，同時也為初學者設置了9路和13路棋力闖關，更有超越人類專業水平。

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編輯：李哲毅

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