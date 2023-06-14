【AI風暴殺到】調查：未來5年　港80萬職位將受AI影響

▲ Venturenix總監袁益霆認為，要由傳統行業轉型為IT人，除需懂得相關IT技能外，都要具備一定的邏輯、解難和溝通能力，以及積極好學的心態，以持續擴闊視野，應對未來挑戰和發掘新機遇。（陳靜儀 攝）

人工智能（AI）對職場的影響逐步浮現，資訊科技（IT）及數碼人才獵頭公司Venturenix發布《2023年度本港薪酬指南》估計，香港在未來5年，將有至少80萬個職位受AI影響；但同時市場對IT人才需求持續增加，帶動相關職位的跳槽薪酬大增逾20%。

Venturenix向120間企業進行調查，涵蓋建築、地產、市場營銷、零售、銀行、保險、旅遊及教育等行業，以了解IT業及相關職位的人工升幅和趨勢。調查發現，在移民潮持續下，本港IT人才仍然供不應求，目前平均每月有近4,000名IT人才求職，但市場每月平均就推出高達7,400個相關職位，等同「每10份工，有4份請不到人」。

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在需求急升下，不少企業都大幅加薪來留人才。過去一年，資訊科技及數碼工種的平均薪酬升幅，例如資訊科技及數碼職位（+6.2%）、數據分析相關職位（+9.2%）、數碼營銷（+5%），大幅跑贏香港過去一年的消費物價指數平均升幅（+2.1%）。

企業降年資學歷要求 升職速度快1倍

Venturenix總監袁益霆表示，去年企業透過大界加薪吸引IT人才，去年相關職位的平均跳槽升幅就超過20%。而隨著經濟環境改變，不少企業除繼續以高薪挖角外，今年更出現降低對中高級職位年資或學歷要求的趨勢，讓年資較少或未有達到該職位年資和學歷要求的IT人才升職。

例如原本需要12年年資的職位，現在已經降至6年，原本需要6年資歷的崗位，則3年就可以嘗試提拔，出現「揠苗助長」的情況，這也使此類職位薪酬在短短兩年間大幅攀升。

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另一方面，隨著生成式AI工具ChatGPT普及，不同行業都希望把AI應用至業務上，而AI相關工作職位的數量（包括數據工程師、數據科學家，及需要懂得AI工具的「非IT」職位），也較去年增加超過2成，使AI成為最炙手可熱的技能。

記者：陳卓賢

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