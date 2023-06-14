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【豬肉股】82歲萬洲主席萬隆調整身家架構　大舉將33.89億股轉到「萬隆信託」 、貨值141億元

股市 18:26 2023/06/14

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【豬肉股】82歲萬洲主席萬隆調整身家架構　大舉將33.89億股轉到「萬隆信託」 、貨值141億元

豬肉股萬洲國際 （00288） 主席萬隆近日調整身家資產架構，萬隆周二（13日）將手上33.89億股萬洲轉入一間「WLT Management Ltd」以創建萬隆信託，若以萬洲週二收市價4.15元推算，涉及股份市值140.63億元。

82歲萬隆調整持股方式令人關注，萬隆有兩位兒子，多年前相繼進入萬洲和雙匯核心決策層，然而2021年6月長子萬洪建突遭罷免副主席及副總裁職務，成為「廢太子」，次子萬宏偉取代萬洪建副主席位置。

萬洲5點澄清「太子爺」指控　萬隆否認私收兩億美元、為CEO人選護航，看【下一頁】

萬隆原本透過興通持有23.52億股、順通持有5.73億股萬洲、High Zenith持有3.51億股萬洲，萬隆將其興通、順通及High Zenith權益贈予WLT Management Ltd，以搭建萬隆信託。

萬洲國際2021年6月宣布，以「對公司財物作出不當攻擊行為」為由，罷免「太子爺」萬洪建職務，其後萬洪健曾透露，自己與萬隆在其辦公室談論一個高層管理人員任職的問題。

萬洪建據報因與萬隆意見相左 拳打房門、頭撞玻璃櫃

萬洪建表示，當時自己提出了個人建議，但與萬隆意見相左，被萬隆訓斥，情緒激動下，他以拳頭砸向靠牆的房門，並以頭撞撃玻璃櫃，以宣洩心中憤懣。他亦指，其後自己被保鏢制伏，但萬隆要求拍照取證。

不過，萬洪建對弟弟萬宏偉評價不俗，同年8月萬宏偉獲委任為執行董事兼副主席，萬洪建據報回應時指：「我首先要恭喜弟弟，也會給他發一個祝福信息，同時提醒他以後在這個位置上的三個注意事項：不說話！不說話！不說話！」

他形容「宏偉不但善良，而且與世不爭，所以提醒他：雙匯的第二號人物，離父親的權位太近，極其危險，所以要步步小心，言語謹慎，最好不說話！這是我的切身之痛！」

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記者：李哲毅

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