【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門

根據全球投資專業人士組織CFA協會最新發布的《2023年全球畢業生最新就業調查》，四分之一的受訪者認為金融業提供最佳的就業前景，被選為畢業就業的首選行業，相較於2021年，上升了9個百分點。

在香港，受訪畢業生對金融、STEM及資訊科技與電訊類別的就業前景最有信心，並相對於2021年有顯著上升。調查也發現，畢業生認為金融業前景最具吸引力，超過四分之一的學生在就讀大學後便認為金融業是大學畢業後的首選行業，其次是資訊科技與電訊和醫學類別。此外，在最穩定和最具吸引力的就業選擇方面，近三分一的香港畢業生選擇政府部門，遠高於全球平均的17%。

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是次調查有10,000名受訪者，調查結果與CFA協會於2021年進行的調查相比，金融業從第五位躍升至榜首，取代了此前高踞第一的教育界。 在香港，受訪畢業生對金融、STEM和資訊科技與電訊類別的就業前景最有信心，相對於2021年，他們對這三個行業的信心度均有顯著上升，其中金融業從16%升至27%，STEM從15%升至26%，而資訊科技與電訊則從18%升至25%。

香港畢業生整體對前途感到樂觀，67%表示對自己未來的就業前景抱有信心，逾四分三（76%）的受訪香港畢業生表示，他們清楚僱主對職場新手有何要求，與2021年的水平（46%）相比，畢業生的信心度大幅提升。

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責任編輯：陳玉蓮