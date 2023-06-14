  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門

理財智慧 18:40 2023/06/14

分享：

分享：

根據全球投資專業人士組織CFA協會最新發布的《2023年全球畢業生最新就業調查》，四分之一的受訪者認為金融業提供最佳的就業前景，被選為畢業就業的首選行業，相較於2021年，上升了9個百分點。

在香港，受訪畢業生對金融、STEM及資訊科技與電訊類別的就業前景最有信心，並相對於2021年有顯著上升。調查也發現，畢業生認為金融業前景最具吸引力，超過四分之一的學生在就讀大學後便認為金融業是大學畢業後的首選行業，其次是資訊科技與電訊和醫學類別。此外，在最穩定和最具吸引力的就業選擇方面，近三分一的香港畢業生選擇政府部門，遠高於全球平均的17%。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

是次調查有10,000名受訪者，調查結果與CFA協會於2021年進行的調查相比，金融業從第五位躍升至榜首，取代了此前高踞第一的教育界。 在香港，受訪畢業生對金融、STEM和資訊科技與電訊類別的就業前景最有信心，相對於2021年，他們對這三個行業的信心度均有顯著上升，其中金融業從16%升至27%，STEM從15%升至26%，而資訊科技與電訊則從18%升至25%。 

香港畢業生整體對前途感到樂觀，67%表示對自己未來的就業前景抱有信心，逾四分三（76%）的受訪香港畢業生表示，他們清楚僱主對職場新手有何要求，與2021年的水平（46%）相比，畢業生的信心度大幅提升。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
中學 大學 勞工處 公務員事務局 行業 泳池 殘疾 職位招聘 DJ 財務自由

上一篇文章

【券商點睇】高股本回報率及股東回報支持估值修復 中金列滙控為行業首選

下一篇文章

【券商點睇】強勁現金產生能力可降股價下行風險 贏家時尚正處觸底階段
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【網絡熱話】住「大西北」簡直悲劇？ 網民：被車程綁架了生活時間
【網絡熱話】住「大西北」簡直悲劇？ 網民：被車程綁架了生活時間
【單位直擊】單日睇13個單位　巧遇劈價半新盤　終花620萬購明翹匯兩房戶
【單位直擊】單日睇13個單位　巧遇劈價半新盤　終花620萬購明翹匯兩房戶
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【利財筆記】林本利：恒指冇希望 切忌買盈富
【利財筆記】林本利：恒指冇希望 切忌買盈富
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款