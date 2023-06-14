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日本公布少子化對策 育兒家庭津貼擴大 可優先分配公屋

環球社會熱點 18:30 2023/06/14

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日本政府周二（13日）公布異次元少子化對策詳情，明年下旬起擴大育兒津貼及放寬津貼門檻。當局為鼓勵夫婦生育，更宣布供應數十萬戶優先分配給育兒家庭的公營房屋。

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首相岸田文雄當日於官邸主持兒童未來戰略會議，將2024年至2026年定位為集中對策期，期間每年投放約3.5萬億日圓（約1,960億港元）作預算。

首先，政府會增加第三胎起的兒童津貼金額。初生嬰兒至兩歲階段的人均每月補貼為1.5萬日圓（約840港元），3歲至高中生階段則為1萬日圓（約560港元）。但家庭生育第三胎起，由初生至高中生階段均可享有每月3萬日圓（約1,680港元）補貼。

第二，政府由明年10月起，會將兒童津貼對象由原有的截至初中畢業，擴大至截至年滿18歲後的3月底。當局更會放寬津貼門檻，取消措施的家庭資產審查。

第三，政府會增加生育支援，將分娩費用納入國民保險，並提高分娩和育兒的一次性金額支援。
 

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第四，政府會在接下來10年內，準備合計30萬戶公營房屋供育兒家庭優先入住。

第五，政府會讓所有未達就學年齡的幼童進入育兒所暫托，協助雙職父母托兒。

岸田表示，經濟增長和少子化對策是汽車的兩個輪子。他為了不阻礙經濟發展或減少育兒群體收入，會作徹底開支改革。

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責任編輯：鄭錦玲

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