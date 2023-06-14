【AI廣告】Google推出兩大AI工具　助尋找最佳廣告展示位置

在演算法和大數據的影響下，網絡上的廣告早已變得個人化。為進一步讓潛在消費者更快地做出購買決定，Google今（14日）宣布推出兩大AI廣告工具：「Demand Gen」和「Video View」。

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Google指，透過Demand Gen，廣告商的宣傳圖片和影片廣告，將會投放到Gmail、Google搜尋頁面，及YouTube的各頁面中。在廣告的構建流程中，廣告商可以預覽廣告在各顯示位置的呈現方式，並可按其指定執行時間、受眾群體等要求，讓廣告投放予指定或/及相似的客群。

另外，借助Video View，廣告商可以最大限度地提高影片插播、訊息流和現時YouTube Shorts的觀看次數。據Google相關工具的早期測試發現，使用新工具的廣告，所獲得觀看次數平均增加了40%。

據外媒《路透社》引述Google副總裁兼廣告總經理Vidhya Srinivasan指，人工智能會為廣告商尋找「閃亮、視覺和身臨其境」的展示位置，使廣告商無需考慮應該在哪裡投放廣告，也能更加專注於他們的營銷策略。

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責任編輯：殷凱怡

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