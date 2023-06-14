【多圖】VAU Residence現樓示位陪你睇　間隔方正　大窗助採光

由萬科香港發展的何文田VAU Residence，今開放現樓示範單位，其中27樓F室，實用面積384平方呎，採兩房間隔，空間方正寬闊，更可遠眺港島及九龍一帶景致。單位層與層之間高度為3.15米，提供充足空間感。

長方形客飯廳設計，長約4.7米，闊約2.2米，間隔方正實用，連接22平方呎露台，享九龍市景及山景，更可遠眺港島景觀。大門旁設多功能儲物櫃及鞋櫃，提供充足儲物空間。單位採開放式廚房設計，配備長形工作檯面，工作檯面空間充裕。浴室設有窗戶，增加採光及加強通風。兩間睡房以蝴蝶型開則，間隔方正實用，並以玻璃幕牆提升採光度；主人睡房採用L型玻璃窗設計，盡享九龍市景及山景。

27樓F室

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萬科香港副董事兼市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，VAU Residence已取得入伙紙，快將展開交樓程序。項目累計售出69伙，佔可發售單位逾六成，套現近5億元，成交平均呎價約2.55萬元。而項目的7伙天台特色單位，將於稍後時間推出招標售發。

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