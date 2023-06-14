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【長和系】3英國、Vodafone合併交易已達成具約束力協議　預計2024年底前完成

股市 18:13 2023/06/14

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【長和系】3英國、Vodafone合併交易已達成具約束力協議　預計2024年底前完成

長和 （00001） 與Vodafone（英：VOD）合併英國流動電訊業務再有新進展，長和旗下CKHGT與Vodafone周三（14日）宣布，就整合Vodafone 英國及3英國，達成具約束力的協議，Vodafone將持有合併公司51% 股權，CKHGT則持有 49% 股權，交易仍有待監管機構及股東批准，預計2024年底前完成。

Vodafone 集團行政總裁 Margherita Della Valle 形容，Vodafone 英國與 3 英國的合併「對客戶、英國和競爭等層面都是喜訊」。

長和霍建寧：合併變現巨大協同效應

長和聯席董事總經理霍建寧表示，現時3英國和 Vodafone 英國各自都欠缺成本效益規模，長期影響著3英國的投資和競爭能力，與Vodafone 成為新合作夥伴，將使公司具備所需規模共同為英國提供5G 網絡，而且合併可為集團和股東釋放龐大價值，變現巨大協同效應、降低淨負債以及進一步強化集團的財務狀況。

Vodafone 英國及3英國的合併公司將設一個6人董事局，由 Vodafone與長和各自委任3名董事，交易預期將產生大量效益，交易完成後第五年，每年成本和資本開支協同效益將達超過7億英鎊，代表淨現值超過70億英鎊。

合併公司未來10年投資110億英鎊

現任Vodafone英國行政總裁Ahmed Essam將擔任合併公司行政總裁，而現任3英國財務總監Darren Purkis將出任合併公司財務總監。

公告提到，合併公司獨立5G網絡將覆蓋99%以上英國人口，並於2034年前為客戶提供高達六倍的平均數據速度，而合併公司將在英國未來十年間投資110億英鎊，建立歐洲最先進之一的獨立 5G 網絡。

相關文章：

【長和併購】3英國與Vodafone英國合併案據報最快周五公布

【英國電訊商】Vodafone：未來3年擬裁員1.1萬人、涉全球約12%員工　開市領跌英國富時100

責任編輯：李哲毅

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