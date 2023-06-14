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四大因素支持下半年樓市　美聯維持樓價預測　料全年升10%至15%

股樓投資 18:21 2023/06/14

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中港通關後，樓價快速反彈，但近月升勢乏力，成交同時漸減。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明認為，加息、經濟前景未明、港股調整等壞消息，影響市民入市意欲，坦言近期二手交投及樓價升幅的確有放緩跡象，但預計下半年加息期將告結束，加上疫後復常的經濟效應陸續發酵，相信樓市快將重拾上升動力，故維持全年樓價升約10%至15%的預測。

雖然布少明看好後市，認為樓市正在復甦，但仍建議政府應進一步放寬按保，提高最高按揭成數，其中逾1,000萬至1,200萬元物業提升至九成；逾1,200萬至1,920萬元提升到七成至九成；逾1,920萬元物業提升至七成。他認為，此舉有助市民換樓，同時加快不同價位的物業流轉。 

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，香港僅復常半年，所以樓市短期難免有波動，但認為下半年利淡因素將逐漸消散，且有四大因素，包括經濟向好，利好樓價、租金回升、逾3萬個購買力待釋放、息口見頂，將支持樓市重拾上升動力。 

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經絡按揭轉介營運總監張顥曦預計，加息周期完結在即，鑑於去年本港樓價大跌約15%，加上銀行現金回贈激增，在息口轉趨穩定以及銀行「回贈」增加之下，現時入市買樓，實在較去年更為著數。舉例說，近年愈來愈多首置人士透過按揭保險計劃申請高成數按揭，而銀行亦針對有關買家提供較優惠的現金回贈，如貸款額達500萬元或以上，透過選用按揭保險，現金回贈可高達2.8%，創下自2007年有紀錄以來的高水平。 

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撰文 : 黃卓賢

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