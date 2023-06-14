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英格蘭初級醫生今起一連三日罷工 擬再罷工至明年初

環球社會熱點 18:00 2023/06/14

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英格蘭初級醫生今日起一連罷工三日，尋求加薪35%以恢復薪酬價值至2008年到2009年的水平。工會計劃下周就延長罷工授權期再投票，一旦通過或令罷工繼續至明年初。

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新一輪罷工行動持續72小時，當地周三早上7點（本港下午2點）開始，於周六早上7點結束，期間幾乎英格蘭所有英國國民保健服務（NHS）的常規護理服務都會受阻。

每天約有2.7萬名初級醫生罷工，工會對上一次於4月罷工期間，約有19.6萬個門診和手術預約需要推遲4天。

NHS醫療總監波伊斯（Stephen Powis）警告，罷工會產生巨大影響，並導致大量患者錯過原定計劃的護理。

自醫護界去年12月相繼展開罷工以來，NHS已要重新編排超過54.2萬個診症及外科手術預約。業內人士警告，上述數字於未來數周甚至數日就會攀升，敦促政府與工會代表加快談判。

特朗普就機密文件案出庭 不認罪獲無條件保釋 【下一頁】

英國醫學會（British Medical Association，簡稱BMA）的初級醫生委員會，計劃下周起安排成員重新投票，尋求再延長罷工授權期半年。

如果支持的醫生人數達到法定門檻，罷工行動限期或延長至明年初，工會計劃未來每個月舉行為期三日的罷工。

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責任編輯：鄭錦玲

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