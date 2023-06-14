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【林明禎 x 橡皮鴨】 林明禎浴袍Look現身昂坪360 同橡皮鴨浸泡泡浴兼打卡

理財智慧 17:30 2023/06/14

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近日橡皮鴨成為香港焦點，就連大馬女神林明禎都被黃鴨迷到，以一身浴袍打扮現身昂坪360，和幾千隻黃鴨合照：「十年前我還未來到香港，所以今天是第一次看『鴨仔』，知道有幾千隻橡皮鴨在這裏，所以很高興有機會來到昂坪360『打卡』。」

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按圖看明禎同鴨仔打卡相：

    點擊圖片放大
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原來這次是明禎第二次與昂坪360合作，這天除了「追鴨打卡」外，還有機會與橡皮鴨浸泡泡浴：「這一對橡皮鴨陪了我一整天了，去了不同地方『打卡』，還帶了它們搭主題纜車和在大浴缸浸浴，整個浴缸都是鴨子，成功幫它們找回一眾『朋友』。我覺得很開心可以再來這裏工作，好像回到了很親切的地方，這次天氣很好，原來這裏四季的風景都不一樣，看到大佛真的好美。」

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明禎就說平時很需要「Me Time」，還說要流汗才有舒壓的感覺：「平日早起床我一定會做瑜珈，出了一身汗就去浸泡泡浴，這個是我解壓的最好方法！其實我家裏不是很多『公仔』，但廚房的用具就是橡皮鴨，每次入廚都有好溫馨的感覺。我好想帶橡皮鴨回去馬來西亞，送給我姪女，我想他們都應該會超級喜歡。」

 

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撰文 : 陳美鳳

文娛藝術 林明禎 昂坪360 纜車

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