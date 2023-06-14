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【港元拆息】余偉文：拆息往後一段日子不時有較大波動　要求銀行避免不必要閘住大量港元

股市 17:30 2023/06/14

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金管局總裁余偉文在聯儲局將公布議息結果前夕在《匯思》發表文章，稱港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水平並不時出現較大幅度的波動。金管局一直與銀行保持溝通，要求銀行做好流動性管理工作，包括與大型客戶密切溝通，掌握其對港元收付的計劃和安排，並作好部署，避免不必要地「閘住」大量港元。

余偉文又指，金管局又提醒銀行毋需擔心所謂「標籤效應」，在有需要時可隨時使用金管局的各類流動資金安排。最近有銀行使用金管局的貼現窗，正好顯示銀行已逐步適應新的市場變化，善用這些流動資金管理工具。

隔夜拆息在銀行體系總結餘上月初降至約450億港元水平後，出現大幅波動，上月11日銀行公會報價隔夜拆息高見近4.81厘。余偉文在文中解釋，每當總結餘因弱方兌換保證被連續觸發而出現較大下調之後，銀行一般都需要一段時間重新適應和部署資金管理的工作，有關的跡象有時會反映在短期限港元拆息的波動。

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編輯：胡學能

拆息 余偉文 港元 香港金融管理局 美國聯儲局 議息 銀行
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