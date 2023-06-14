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AMD以新AI芯片挑戰NVIDIA 亞馬遜AWS正考慮使用

環球政經 17:30 2023/06/14

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AMD（AMD）本周二（13日）表示，推出其最先進的人工智能（AI）GPU芯片「MI300X」，並於今年稍後開始向部分客戶發貨。《路透》指，亞馬遜（AMZN）旗下AWS正考慮使用該芯片。

AMD的最新舉動意味該芯片公司將向芯片企業龍頭Nvidia（NVDA）發起挑戰，後者目前在AI芯片市場上佔據主導地位，市佔率超過80%。

AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）表示，AI是AMD最大和最具戰略性的長期增長機會，「我們認為數據中心AI加速器（市場）將由今年的約300億美元，以超過50%的年複合增長率（CAGR）增長至2027年的逾1,500億美元。」

雖然AMD沒有透露MI300X的價格，但此舉可能會給Nvidia的GPU芯片帶來價格壓力，比如H100。較低的GPU價格或有助降低生成性AI應用的成本。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

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MI300X的內存容量比Nvidia的H100更高，使其適用於更大的AI模型。AMD還推出了其Infinity架構，將多個M1300X加速器結合在一個系統中。雖然Nvidia因其CUDA軟件而受到AI開發者的青睞，但AMD在其自己的軟件ROCm方面亦已取得進展。

據《路透》報道，雖然AWS沒有公開承諾在其雲服務中使用AMD的新芯片，但亞馬遜彈性計算雲副總裁Dave Brown說AWS正在考慮使用新芯片，「我們仍在共同研究AWS和AMD之間的具體落腳點」，討如何將AMD的MI300芯片應用於其雲服務中。

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撰文 : 林斯凱

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