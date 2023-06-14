美國傳今年計劃回購1,200萬桶石油 以補充戰略石油儲備

《彭博》引述消息人士指，美國計劃今年為戰略石油儲備（SPR）回購1,200萬桶石油，以補充其耗盡的緊急儲備。數字包括已計劃在8月交付的300萬桶，以及拜登政府最近招標的另外300萬桶。

美國能源部發言人表示，他們將繼續根據市場條件和操作限制尋求額外的回購機會。

戰略石油儲備的容量超過7億桶，在去年為應對俄羅斯入侵烏克蘭而大幅縮減1.8億桶後，目前處於40年來最低水平。政府重新填充儲備的動作引起了石油交易商的注意，因為這預計將收緊市場。美能源部對因石油輸出國組織及盟友（Opec+）減產而需求旺盛的酸原油的偏愛，進一步增加了市場興趣。

然而，有人擔心，從國內來源的額外購買可能會推高油價，可能會影響到夏季駕駛季節的汽油價格。這可能導致拜登政府謹慎地進行大規模的儲備補充。

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紐油最新報69.94，升0.75%。然而，自今年年初以來，WTI已經累跌逾12%。

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