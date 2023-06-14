【蘋果新品】15吋MacBook Air登陸香港　售10,499元起兼設限買數量

蘋果（Apple）在月初舉行的WWDC23中，發布首款15吋MacBook Air，令一眾果迷期待。蘋果昨（13日）亦宣布，15吋MacBook Air正式登陸香港。

【Vision Pro】傳蘋果拍攝3D怪獸劇集 專用Vision Pro觀看影片

蘋果指，該全新的MacBook Air採用了15.3吋Liquid Retina屏幕，備有高達500尼特亮度，支援10億種顏色。另搭載蘋果自家的M2芯片，其運算速度與配備最快速Intel處理器的MacBook Air相比，快達12倍。

電腦配備8核心CPU和10核心GPU，以及16核心神經網絡引擎，使多工處理變得更順暢。在儲存容量方面，則設有256GB，及512GB可選。

目前，15吋MacBook Air已正式在香港發售，256GB版本售價為10,499元起，512GB版本則售11,999元起。合資格教職員及學生更可享用Apple教育優惠，以9,699元起價格購買。惟據蘋果官網顯示，15吋MacBook Air設有限買數量，每位客人最多限購6部。

【iPhone新功能】蘋果推新開發框架 將iPhone變成寵物追蹤相機？

【香港之光】IVE學生蘋果編程比賽得獎 獲邀到Apple Park與Tim Cook見面

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：