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美國5月CPI按年升4% 市場料6月不加息

環球政經 16:00 2023/06/14

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美國早前公布最新通脹數據，5月CPI按月上升0.1%，符合預期；按年則升4%，低過市場預期，亦較3月份的4.9%低。5月核心CPI方面，按月升0.4%，按年升5.3%，但較4月的5.5%回落。

消費者價格指數受到了能源價格下降的影響，但被住房價格的上漲所抵消。二手車價格和運輸服務也出現了明顯的增長。溫和的通脹數據對工人來說是有利的，因為經通脹調整後的平均每小時收入當月上升了0.3%。總的來說，雖然整體通脹率已經降溫，但核心通脹率仍然令人擔憂，而美聯儲的利率決定將取決於未來的趨勢。

數據公布後，股市對之反應很小，交易員預測美聯儲在即將召開的會議上（香港時間15日凌晨）不提高基準利率的可能性很大。

 

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據芝商所的FedWatch顯示，市場預計，6月有95.3%機會不加息，但至7月會再加25點子。

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撰文 : 林斯凱

美股 貨幣政策 經濟 指數 加息 香港 美國 通脹 CPI
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