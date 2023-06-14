▲ 【MPF】積金局完成《強積金條例》周期檢討 不調整強積金供款最低及最高入息水平

勞工及福利局表示，積金局已根據《強積金條例》，就最低及最高有關入息水平完成2018年至2022年的周期檢討，而考慮到各項因素後，認為現階段不適宜提出調整入息水平的建議。現時每月最低及最高有關入息水平分別為7,100元及30,000元。

勞福局指，政府同意積金局的建議，留意到疫情對香港經濟及社會造成嚴重的衝擊，目前經濟尚在復甦過程中，因此不宜在今次周期檢討調整最低及最高入息水平。

據勞福局提交立法會的文件指，政府統計處綜合住戶統計調查，2021年第四季最低及最高有關入息水平分別為9250元及51000元。勞福局又指，積金局在檢討報告中建議，在疫情受控及經濟回穩後展開2022年至2026年周期檢討，積金局已展開準備工作，並適時向政府提交建議。

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編輯：陳韻妍