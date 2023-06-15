美家長要求下架圖文版《安妮日記》投訴性描寫段落色情

美國保守派家長近期要求學校下架多本書籍，當中包括一本2018年的英文圖文版《安妮日記》。有德州及佛羅里達州倡議者甚至形容，涉事書籍色情（pornography）及反猶太主義（antisemitic）。

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這本英文圖文版《安妮日記》名為《Anne Frank's Diary: The Graphic Adaptation》，由以色列奧斯卡提名電影製作人Ari Folman和插畫家David Polonsky共同改編。

該書配以整頁插圖重現安妮的幻想，插畫描繪安妮在有多尊古羅馬女性裸體雕像的花園中漫步的情景。但卻引來部分家長不滿，在社交平台分享截圖質疑為何有人希望子女閱讀相關內容。

Moms for Liberty及No Left Turn in Education等家長關注團體成員指，圖文版《安妮日記》本質上是淫穢版本（obscene version），不但歪曲原著作者安妮的本意，更會助長誘姦兒童（“grooming” children）。甚至部分猶太家長亦認同，需將其列為禁書。

▲ 涉事圖文版《安妮日記》

支持將書籍下架人士不滿書中部分描述性相關段落，如安妮曾詢問一名女性友人，是否可以互相展示自己的乳房，被拒絕後曾亦希望有女朋友，她亦曾在文中描述自己的陰道細節。

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佛州猶太裔議員Randy Fine表示，童年時多曾多次閱讀《安妮日記》，已不記得圖畫的內容。但他形容圖文版將《安妮日記》色情化，做法並不恰當是反猶太主義的表現。Moms for Liberty聯合創辦人Tiffany Justice透露，她所在的佛州地區已下架書籍。

但多個團體反對提議，包括紀念安妮而創立的基金會、歷史學家及猶太團體，並指將該書列為禁書的行為偏執且具有誤導性（bigoted and misguided）。

《安妮日記》由猶太少女安妮（Anne Frank）所寫，內容摘自荷蘭被納粹德國佔領期間她所寫的日記。安妮在集中營離世後，其父決定出版日記。該書大受歡迎並曾被改編成電影，《安妮日記》現在更被認為是二十世紀最重要書籍之一。

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責任編輯：李俊儀