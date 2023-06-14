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【AI填色】Adobe擴大Firefly應用　支援Illustrator生成填色

科技 17:16 2023/06/14

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各大生成式人工智能（AI）工具，使繪圖等藝術創作變得更方便。Adobe作為創作工具軟件巨頭，為跟上AI應用發展，繼將Firefly AI引入至Photoshop，近日亦宣布為Illustrator推出新AI著色功能「Generative Recolor（測試版）」。

【AI競賽】OpenAI增函數調用功能　加強結構化數據可靠性

該功能是基於其創意生成AI模型系列Adob​​e Firefly的技術而成，用戶可以利用簡單的文本提示中，如「霓虹燈」或「三文魚壽司」等，為現有的藝術品轉換顏色。再按照個人喜好進行調整，以獲得新作品。

Adobe指，透過Generative Recolor，藝術家毋須再手動調整每種顏色和研究顏色主題，可加快工作流程、 利用它來激發靈感和情緒板（Mood Board），也有利向利益相關者或客戶展示各種顏色選項。

目前，所有訂閱或試用包括Illustrator的Creative Cloud會員，均可使用Generative Recolor（測試版）。惟該企指，Generative Recolor目前仍處於測試階段，不可用於商業用途；在中國不可用，且只能使用英文文本提示操作。

【AI評論】亞馬遜藉生成式AI總結產品評論　助用戶挑選合適貨品

【AI安全】Google、OpenAI向英國政府　提供AI模型「早期或優先存取權」

責任編輯：殷凱怡

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