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【新股IPO】藥師幫9885周四起招股　入場費4646元

新股IPO 17:12 2023/06/14

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【新股IPO】藥師幫9885招股　入場費4646元

內地最大院外醫藥產業數字化服務平台藥師幫 （新上市編號：09885） 周四至下周二（15日至20日）招股，全球發售約1,580.88萬股，香港公開發售佔1成，招股價介乎19至23元，集資最多約3.63億元，每手200股計，入場費約4,646.39元。

藥師幫引入中關村發展集團旗下ZGC International為基石投資者，認購約1,280萬美元藥師幫股份。藥師幫預計6月28日主板掛牌。

若以藥師幫招股區間中位數每股21元計，藥師幫集資淨額約2.54億元。藥師幫預計，集資所得資金約45%計劃用於發展醫藥流通業務；約25%用於發展其他業務；約22%用於研發；約8%用作營運資金及其他一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

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記者：李哲毅

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