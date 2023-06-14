倡三大方向優化發展　高力：新田科技城不是地產項目

香港致力發展北部都會區，現計劃在區內心臟地帶建設新田科技城，預計落成後成為香港最大的創科中心，與深圳優勢互補。發展局早前公布新田科技城建議發展大綱圖，當中300公頃屬創科用地，可容納700萬平方米總樓面面積。

雖然新田科技城預計成為香港最大的創科中心，但計劃仍處於起步階段，被問到目前投資市場反應，高力香港資本市場及投資服務主管翟聰透露，雖然市場關注計劃，但始終未有項目推出，是中長遠的規劃，對基金來說，現階段較難向投資者集資，而目前對計劃有興趣的，大多是在區內或附近持有農地的發展商。

值得留意的是，政府過往曾推出用地作創科用途，只不過規模較新田科技城細，但最終發展走樣，往往成為地產項目，以興建住宅為主。高力香港董事總經理劉振江認為，國家「十四五」規劃支持香港發展為國際創科中心，而政府正致力達成目標，相信新田科技城發展不會走樣，亦不是一個地產項目，又指政府是善用土地資源去發展創科中心。

為了讓新田科技城發展得更好，高力香港建議，政府應參考其競爭地區的創科土地發展程序，並可循三大方向調整新田科技城的發展計劃：

1. 財務安排： 混合批地及發展機制：於各階段採用混合批地及發展安排，以增加土地供應及加快發展步伐。例子有在發展初期直接批出或以私人條約批出土地，繼而在後期採納局限性投標或「雙信封制」（two-envelope）（設計建議書及價格建議書）公開招標制度，以及公私營合作模式（PPP）。 政策主導，配合適當監管措施：提供清晰的政策以有效地推展計劃，並以公開公平態度，配合適當措施，確保土地被合理使用。 具競爭力的土地價格政策：於不損害公眾利益的前題下，政府應採納具競爭力的土地價格政策，以提升創科土地的競爭力。 2. 土地規劃： 彈性土地規劃：高力建議賦予土地用途規劃更大的靈活性，容許不同創科發展階段所需的相關設施，從以完善整個創科生態系統。 「園中園」概念及兼容土地附屬用途：建議在新田科技城內劃分土地以發展相關的商業活動，如商舖、食肆、酒店及會議場地。另外，科技園內的土地亦可加入不同的附屬用途，如短期及長期員工住宿及社區設施，有助建立以人為本的社區。 3. 政府批地安排： 縮短土地使用年期：高力建議將租用年期由50年縮短至30年，以配合創科產業不斷變化的特性，同時亦可降低土地成本。 地積比及總樓面面積靈活性：增加地積比率靈活性有助支持創科產業租戶，容許面積較細的土地與大面積土地合併，以全面支持創科企業發展。高力建議於總樓面面積安排上彈性處理，如容許最多達 30％ 的總樓面面積作已允許的附屬用途，以建立世界級的創科社區。

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