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【社交平台】小紅書：首4月每月直播購買用戶按年增220%　618商品將獲流量傾斜

股市 16:56 2023/06/14

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【社交平台】小紅書：首4月每月直播購買用戶按年增220%　618商品將獲流量傾斜

內地各網購平台正進行618促銷，社交平台小紅書稱，已啟動618買買節預售，品牌可透過達人直播及店舖直播兩種形式在小紅書宣傳商品。小紅書提到，店铺直播過去一年迅速成長，首4個月小紅書店舖直播每月開播次數按年增長290%，每月直播購買用戶按年增長220%

小紅書表示，今年618期間，小紅書將為店舖直播提供兩類激勵方案，商家只需滿足平台對應的開播要求或增速要求，平台將根據活動期間商家累計店舖直播的支付金額，提供相應的流量曝光獎勵，商家直播商品的成交金額越高，則相應流量曝光獎勵比例越高。

商家方面，小紅書亦積極為各個交易場景提供多種扶持措施，全域流量曝光扶持達50億，商家只需在筆記關聯報名了618活動的商品，並發佈商品筆記，便可在小紅書首頁獲得流量傾斜。

活動期間用戶瀏覽618相關商品筆記，亦有機會觸發「膨脹紅包」，最多可獲得100元（人民幣，下同）紅包，另外，全平台跨店每300元即可減免50元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

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編輯：李哲毅

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