英國4月GDP按月升0.2% 零售及影視業帶動增長

英國國家統計局（ONS）周三（14日）公布新數據，4月的國內生產總值（GDP）按月增0.2%。零售業和影視業帶動該月經濟增長，數據亦反映英國經濟增長放緩而非出現衰退。

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英國繼3月經濟輕微收縮0.1%後，4月經濟按月增長0.2%，符合經濟學家預期。但截至4月的3個月內，英國經濟僅錄得0.1%的增幅，英國商會（British Chambers of Commerce）形容經濟出現低增長軌跡。

服務業產出按月增長0.3%，其中批發和零售貿易為主要增長動力。影視行業的增長貢獻同樣顯著。但製造業產出下降0.3%，建築業也意外收縮0.6%。

ONS指由於初級醫生4月舉行了4日罷工，醫療保健行業對該月GDP帶來最大拖累。

據悉，公營部門罷工及因英王查理斯三世（King Charles III）的加冕禮減少工作日，或令英國5月GDP損失0.2個百分點。

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財相侯俊偉（Jeremy Hunt）回應指，英國經濟正在增長。他引述國際貨幣基金組織（IMF）指，英國的經濟增長速度由2025年起，將超越德國、法國及意大利。

但他表示要取得高增長就需要低通脹，因此政府必須堅持今年將通脹率減半以保障家庭開支的計劃。

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責任編輯：鄭錦玲