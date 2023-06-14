▲ 【國泰293】國泰邀二副機長調任香港快運副機長 另料運力於今年底將達疫情前7成

國泰 （00293） 公布，今天推出一項新計劃，邀請國泰航空二副機長自願申請成為香港快運（HK Express）副機長。申請及獲取錄的同事將加入香港快運，出任副機長，為期約兩年。其後，他們可以選擇重投國泰航空成為副機長。不過，卻未有提及薪金安排。

新計劃為機師提供一個額外的晉升渠道，較他們留任原職能更早接受副機長的晉升培訓。國泰航空航務董事甘沛思機長（Captain Chris Kempis）表示，「這是一項自願計劃，配合現行機師的培訓安排，為二副機長同事提供額外機會，推進事業發展。這是雙贏的舉措，而香港快運亦能在短期內得到所需的機師人手」。

國泰正積極重建航班運力，預期運力今年底將達至疫情前的70%，2024年底前恢復至疫情前水平。

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編輯：姚卓然