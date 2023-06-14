土瓜灣明雋快將上樓書　料7月開售　樓花期僅約三個多月

佳明集團（01271）營業及市務總經理馮倩平指出，旗下土瓜灣新盤明雋料於下周上載樓書，隨即對公眾開放示範單位，部署在下月初發售，定價會參考啟德一帶樓盤。她再指，明雋的預計關鍵日期為今年的9月中，屬當區惟一的短樓花新盤，別具吸引力，並擁東鐵線過海段及屯馬線雙線優勢，不擔心同期有其他樓盤競爭。

馮倩平另指，同系已屆現樓的青衣明翹匯將於7月推出6伙複式特色戶，實用面積約1,800至2,700平方呎，總計目前尚餘53伙。另外，佳明集團位於粉嶺項目仍有待補地價，有望於明年下半年推出，設約120伙，料主打一房及兩房。

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