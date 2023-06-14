  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元朗雨後開放式戶折實樓價420萬元起 買家可獲5萬元傢俬券優惠 或減樓價3萬元

股樓投資 16:53 2023/06/14

分享：

分享：

市場焦點重回一手市場，已取得入伙紙的星星地產旗下元朗雨後，也推優惠去貨。星星地產（01560）主席及首席執行官陳文輝表示，雨後迄今累售共158個單位，平均成交呎價約15,000元，套現逾9.4億元。

【有片睇！】檢驗The YOHO Hub低層3房單位獲評97分  詹Sir拆解點樣才屬扣分位【見下頁

雨後現可供發售的單位中之入場單位為3樓H室，屬開放式單位，實用面積276平方呎，折實售價為420餘萬元。- 項目目前工程進度理想，預計本月底至7月上旬可獲批滿意紙，並預料將於7月中至底以現樓形式發售。

星星地產主席及首席執行官陳文輝（左）及星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威（右）

 

【iM驗樓】檢驗The YOHO Hub 低層3房單位 獲評97分 詹Sir親解瑕疵不一定扣分原因，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，雨後與「閣樓專家」合作，為5伙指定開放式戶買家提供價值50,000元的裝修傢俬禮券，包括3樓H室、19樓H室、8樓S室、16樓S室及19樓S室，實用面積分別為276平方呎及294平方呎。
 

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

該5伙指定開放式戶買家可選購由「閣樓專家 Loft Master HK」提供之價值128,000元的專屬訂製裝修傢俬套餐，發展商將提供價值50,000元的裝修傢俬禮券，若買家不選擇傢俬套餐，則可直接扣除樓價3萬元。他又指，項目不排除日後將傢俬套餐優惠推廣至一房及兩房單位。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
裝修設計 雨後 成交 地產 設計 元朗

上一篇文章

【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名

下一篇文章

【多圖】筲箕灣傲華示範單位陪你睇　木系家具簡約風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【利財筆記】林本利：恒指冇希望 切忌買盈富
【利財筆記】林本利：恒指冇希望 切忌買盈富
【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【存款優惠】星展銀行推出定期存款推廣優惠 年利率高達11%
【單位直擊】單日睇13個單位　巧遇劈價半新盤　終花620萬購明翹匯兩房戶
【單位直擊】單日睇13個單位　巧遇劈價半新盤　終花620萬購明翹匯兩房戶
【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
【網上預訂】康體服務預訂系統SmartPLAY 耗資逾5億元打擊場地炒賣
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【賽馬行業】馬會招募賽事見習學員　滿15歲、完成中三課程者可申請　有機會任策騎員、馬術事務助理、釘甲匠
【賽馬行業】馬會招募賽事見習學員　滿15歲、完成中三課程者可申請　有機會任策騎員、馬術事務助理、釘甲匠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款