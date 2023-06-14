元朗雨後開放式戶折實樓價420萬元起 買家可獲5萬元傢俬券優惠 或減樓價3萬元

市場焦點重回一手市場，已取得入伙紙的星星地產旗下元朗雨後，也推優惠去貨。星星地產（01560）主席及首席執行官陳文輝表示，雨後迄今累售共158個單位，平均成交呎價約15,000元，套現逾9.4億元。

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雨後現可供發售的單位中之入場單位為3樓H室，屬開放式單位，實用面積276平方呎，折實售價為420餘萬元。- 項目目前工程進度理想，預計本月底至7月上旬可獲批滿意紙，並預料將於7月中至底以現樓形式發售。

▲ 星星地產主席及首席執行官陳文輝（左）及星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威（右）

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星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，雨後與「閣樓專家」合作，為5伙指定開放式戶買家提供價值50,000元的裝修傢俬禮券，包括3樓H室、19樓H室、8樓S室、16樓S室及19樓S室，實用面積分別為276平方呎及294平方呎。



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該5伙指定開放式戶買家可選購由「閣樓專家 Loft Master HK」提供之價值128,000元的專屬訂製裝修傢俬套餐，發展商將提供價值50,000元的裝修傢俬禮券，若買家不選擇傢俬套餐，則可直接扣除樓價3萬元。他又指，項目不排除日後將傢俬套餐優惠推廣至一房及兩房單位。

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責任編輯：陳詠妍