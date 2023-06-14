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【阿里巴巴9988】盒馬澳洲考察商品開發、拓合作商機　與40多個品牌建立聯繫

股市 16:30 2023/06/14

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【阿里巴巴9988】盒馬澳洲考察商品開發、拓合作商機　與40多個品牌建立聯繫

阿里巴巴 （09988） 旗下新零售公司盒馬表示，最近的澳洲考察中，探訪了新的產品供應商並與當地40多個品牌建立及加深聯繫，盒馬首席執行官兼創始人侯毅稱，今次行程有助與現有客戶建立聯繫，還有機會擴大合作網絡，並與知名的澳洲品牌探索業務機會。

侯毅稱，盒馬正在加大產品採購力度，致力將優質商品引進給中國消費者。阿里巴巴集團澳新總經理Pier Smulders表示，考察行程中，盒馬深化了現有合作關係，並銳意拓展澳洲的商務合作夥伴。

今次侯毅、盒馬聯合創始人兼首席商品官趙家鈺、以及盒馬大進口事業部總經理黃玲帶隊，為期一周的行程主要走訪澳洲維多利亞和新南威爾士州，盒馬稱，是次考察團隊接觸的40多個品牌包括 Woolworths 和其他知名零售企業。

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編輯：李哲毅

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）
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