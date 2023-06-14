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【新世界17】新世界與Visa合作推出K Dollar Visa獎賞　於K11 MUSEA等零售物業消費自動賺取K Dollar積分

股市 16:15 2023/06/14

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【新世界17】新世界與Visa合作推出K Dollar Visa獎賞　於K11 MUSEA等零售物業消費自動賺取K Dollar積分

新世界發展 （00017） 及Visa展開為期數年的戰略伙伴合作，Visa將成為新世界旗下零售物業的優先支付合作夥伴，包括K11 MUSEA、K11 Art Mall及11 SKIES。雙方會同時推出K Dollar Visa獎賞使用方式，近70萬名K Dollar會員使用Visa信用卡在香港逾1000間參與商戶支付時，將可自動賺取K Dollar積分，藉以透過加快普及電子支付和獎賞計劃，攜手推動粵港澳大灣區跨境消費。

新世界發展集團客戶生態系統高級總監張之杰表示，旅遊業反彈有助帶動K11核心文化零售項目，如今年首季K11 MUSEA銷售額便按年增長超過一倍，長期合作將進一步促進新世界及Visa的發展增長。

Visa近期一項研究發現，內地（74%）和澳門（66%）消費者對前往大灣區城市展開一程多站旅遊感興趣。

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

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編輯：陳韻妍

港股 新世界發展（00017） 商場 11 SKIES K11 MUSEA 大灣區 信用卡 新世界 香港 電子支付
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