【免費活動】全民運動日8月6日舉行 免費享用康體活動 公眾游泳池都免費 !

2023年的全民運動日將於8月6日舉行，康樂及文化事務署將在18區的指定體育館舉辦免費康體活動，同時開放大部分康體設施供市民免費使用。當日下午2時至6時，市民可在指定體育館體驗多元化的康體活動，包括健康講座、健體閣、親子、兒童、青少年體育活動，以及長者和殘疾人士同樂活動。

活動券將於下個月24日上午8時30分起，在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。此外，康樂及文化事務署下轄的多項康樂設施、公眾游泳池和水上活動中心艇隻當日也會免費供市民使用。市民可在下個月31日上午7時起，透過康體通訂場櫃枱和網上預訂系統預訂，自助服務站除外。每人只限預訂一節免費設施，先到先得；公眾游泳池則無須預約。

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申請手續

申請表格〔通用表格第340號 (3/2013修訂版)〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交相關聯絡地址。請在信封面註明"申請行政助理職位"。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。請確保已為郵件支付足夠郵資。郵資不足的郵件，一律會由香港郵政處理，且申請將不被接納。如親身遞交，請於截止申請日當天下午六時前送達下述聯絡地址。逾時遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。截止申請日期為本月20日。

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責任編輯：陳玉蓮