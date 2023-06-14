【NVDA】亞馬遜旗下AWS考慮使用AMD的新人工智能芯片　Nvidia系統的商業模式有太多不合理的地方

▲ 【AMD】亞馬遜旗下AWS考慮使用AMD的新人工智能芯片 Nvidia系統的商業模式有太多不合理的地方

AMD（美：AMD）公布推出新芯片MI300X accelerators不久，外電報道，亞馬遜（美：AMZN）旗下亞馬遜網絡服務（AWS）正在考慮使用AMD推出的新人工智能（AI）芯片，但尚未有最終決定。

雖然AMD透露其AI芯片有部分性能較Nvidia（美：NVDA）提供的更好，但市場仍不受落，AMD股價盤後仍下跌。

AMD行政總裁蘇姿丰表示，公司會為客戶提供他們建構各種系統所需要的組件，以支持類似ChatGPT的服務，強調AMD會以行業標準，讓消費者選擇其想要的芯片，因他們想定制內部數據中心所需要的東西。

亞馬遜彈性雲計算副總裁Dave Brown指，雖然AWS尚未公布會使用AMD的新芯片，但確實正在考慮中，看看能否將其接入現有系統。他又指，AWS早前拒絕了Nvidia的芯片及系統，指其商業模式有太多不合理的地方，而且AWS傾向由最原始的地方開始逐步構建自身處理器。

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編輯：陳韻妍