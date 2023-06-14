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【券商點睇】高股本回報率及股東回報支持估值修復 中金列滙控為行業首選

股樓投資 19:12 2023/06/14

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中金表示，滙豐控股（00005）的高股本回報率與高於同業的股東回報有望支持其估值修復，並列滙豐為香港銀行行業首選股份，上調其評級至「跑贏行業」，目標價維持75.5元。滙豐周三（14日）收報60.05元，升0.3%。
 

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

該行指，滙控淨息差彈性較大，高黏度活期存款佔比亦顯著高於香港同業，預計第二季港元拆息（HIBOR）上行及歐美持續加息，將進一步帶動該行淨息差水平提升，全年表現或好過公司指引。加上高利率環境持續，滙控未來淨利息收入仍有望保持在較高水平。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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中金預計滙控今明兩年股東回報率分別達到11%及13%，上調今年全年盈利預測6.4%至277.85億美元，計及出售加拿大業務的潛在影響，亦上調明年盈利預測27.7%至267.17億美元。

 

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記者：鄭昊彤

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目標價 加息 滙豐控股（00005） 港股 大行報告

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