【券商點睇】強勁現金產生能力可降股價下行風險 贏家時尚正處觸底階段

西牛證券表示，贏家時尚（ 03709）2022財年淨利潤及收入遜於該行預期，但作為一家「現金牛」公司，近年每年從營運中產生逾十億元人民幣的現金流及數億元的現金流入（股息前），其就2022財年宣布派發每股0.4元的股息，相當於約60%股息分派比例。該行相信公司強勁的現金產生能力有利於降低集團股價的下行風險，並正處於觸底階段。該行 維持其「買入」評級，目標價12.22元。贏家時尚周三（14日）收報 10.5元，升幅1%。

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該行指出，贏家時尚去年推出一系列的內部調整措施以改善營運效率，且已見正面影響，包括通過大量採購提高整體毛利水平。 然而，一系列的調整措施需要時間實施及體現，其中由於一般租約為2至3年，加上取得優越位置的店鋪有困難，因此通過大面積店鋪取代面積較小的店鋪需要較長的周期實現，導致去年每家店鋪銷售及每家店舖的平均員工數目並未取得顯著的改善、以及通過建立品牌顏色，及推出經典長青款式以建立品牌型象，同樣需要較長的時間滲透市場。

該行又提到，2023年首四個月，中國社會零售銷售同比上升8.4%，其中服裝、鞋帽、針紡織品類別同比增長13.4%。 根據該行與贏家時尚溝通，集團於本年首四個月同樣成績不俗。 該行之前的報告亦曾提及，從集團策略調整的方向中看見正面的訊號，認為2023年及2024年的財報將會逐步反映調整所帶來的正面影響。

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基於集團採取的營運策略並未轉變，該行料高端品牌的銷售將會受去庫存及銷售復甦帶動而提升、每家店鋪銷售會受到大面積門店比例提升及銷售復甦帶動增長、以及大量採購與推出經典長青款式的策略轉變將再為毛利率帶來上升空間。

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記者：鄭昊彤