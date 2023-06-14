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【大行報告】富瑞：以更好形象設計提升品牌資產 料可帶動周大福毛利率改善

股樓投資 17:07 2023/06/14

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富瑞表示，周大福（01929）於2024至2026財年的焦點是通過更好的形象和設計提升其品牌資產，該行認為將帶動毛利率改善、折扣及促銷減少、庫存天數減少。集團另一個重點是提升商店效率。該行維持對其「買入」評級，目標價由18元上調至18.64元。周大福周三（14日）收報14.78元，升幅1.1%。

 

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

 

該行預計，集團2024至26財年的淨利潤分別為81億、96億及112億元，銷售額則分別增長16.4%、11.2和10.6%。


 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行另料公司在2024財年在中國開設700間門店，其中40%為直營店，其餘持有特許經營權；又預測2025及2026各財年亦將開設700間門店，港澳地區則不會開店。另外，該行料集團的整體毛利率將於2025及26財年分別增長0.7及0.4個百分點，至24.4和24.8%。

 

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記者：鄭昊彤

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買入 目標價 周大福（01929） 周大福 大行報告 港股

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