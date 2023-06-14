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【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名

理財智慧 15:53 2023/06/14

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大學畢業求穩定又求高薪 ? 機會又來了，民政事務總署正為多區的民政事務署聘請行政助理，基本上持有香港任何一所大學頒發的學士學位都可申請，月薪26,650元，合約期最多12個月，本月20日截止報名。

是次的職位為非公務員職位空缺，基本上持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷，以及符合語文能力要求已可申請。主要職責處理一般行政及管理工作、負責回答市民查詢、協助撰寫和擬備會議記錄及資料文件及協助籌備和進行選舉相關行政工作等。這些非公務員合約期約6至12個月，視乎合約生效期及崗位而定。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

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申請手續

申請表格〔通用表格第340號 (3/2013修訂版)〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交相關聯絡地址。請在信封面註明"申請行政助理職位"。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。請確保已為郵件支付足夠郵資。郵資不足的郵件，一律會由香港郵政處理，且申請將不被接納。如親身遞交，請於截止申請日當天下午六時前送達下述聯絡地址。逾時遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。截止申請日期為本月20日。

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責任編輯：陳玉蓮

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