【iM驗樓】檢驗The YOHO Hub 低層3房單位　獲評97分　詹Sir親解瑕疵不一定扣分原因

元朗The YOHO Hub為新鴻基地產（00016）發展的綜合城市「YOHO系列」第4期住宅項目，其中B期已於今年4月開始收樓。今次《iMoney》記者與詹濟南（詹Sir）檢驗3座一個526平方呎、3房低層單位，大多瑕疵位於廳露台，如趟門框被撞凹、簷篷瓷磚空鼓，不過因簷篷屬公家位置，所以未有扣單位分，獲評97分。另外，詹Sir亦拆解驗樓時發現問題，怎樣才屬扣分位。

【有片睇！】檢驗The YOHO Hub低層3房單位獲評97分 詹Sir拆解點樣才屬扣分位【見下頁】

業主朱小姐與家人本來住在堅尼地城，因考慮到家中兩老年紀漸大，為方便他們出入，去年年初以約990萬元買入單位。她表示，中西區大多都是舊樓，但她意屬新樓，所以後來考慮搬到其他地區。而朱小姐為了能夠經「林鄭Plan」借足八成按揭上車，只可買入1,000萬元以下的樓盤，選擇不多；加上家人喜歡新地樓，又是位於港鐵站上蓋，出入都較為方便，因此她最終買入The YOHO Hub這一3房單位。

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是次驗樓所發現的瑕疵，主要集中在廳露台，首先是露台門框。詹Sir發現，門框上方路軌有凹痕，估計是工人搬東西時，一出一入撞凹，的確需要調整。不過詹Sir稱，這道凹痕不會構成漏水問題，一來是外面的簷篷夠大，二來是「雨水不會流到窗頂，除非要特地潑水上去。」

另一個瑕疵則是露台簷篷的瓷磚有空鼓，需要更換，不然使用一段時間後，瓷磚剝落有機會掉下來，擊中頭部。但詹Sir表示，今次發現有空鼓問題的瓷磚並非貼緊露台門框，不屬單位範圍，而是公家位，因此不能扣分。

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詹Sir亦提到，不少業主有疑問，冷氣機與牆身之間存有縫隙是否瑕疵的一種。他解釋，一般安裝冷氣機時，師傅會先掛兩個勾，接駁好喉管後，再將冷氣機掛上去，冷氣機與牆身之間一定會有縫隙，只是機身兩邊的縫隙會大小不一。他表示：「我曾與香港泥水商會定下協議，允許牆身（厚度）兩邊有3亳米偏差」。詹Sir以主人房的冷氣機為例，如右邊縫隙較大有5亳米，左邊縫隙較小有2亳米，兩者相減即是3亳米，剛剛好合格，理論上符合標準，不可扣分。

原來有時驗樓發現有瑕疵，也不一定會扣分，詹Sir稱，不是所以的裝修位都有訂下明確標準，譬如冷氣機與牆身之間的縫隙、電掣插座板是否歪掉、唧膠平整與否，都沒有標準可依，「所以（冷氣機與牆身）有縫隙，也不能當是瑕疵，反而會視乎泥水批盪是否太過不平整。」

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攝影：彭大偉

記者：陳楚琨