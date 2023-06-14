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【內房股】 融創中國債務重組再有進展 獲持債金額約87%債權人支持

股樓投資 15:35 2023/06/14

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融創中國（01918）公布境外債務重組進展，持有未償還債務總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。待重組生效後，融創將向計劃債權人發行本金總額10億美元的可轉換債券，另外將發行強制可轉換債券，現時規模限額為17.5億美元。融創今早（14日）曾高見1.52元，最多升近8%，惟升幅迅速收窄，最新報1.43元，升1.4%。

同場加映﹕【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

為滿足債權人需求，融創中國擬修訂早前披露的債務重組協議條款，包括強制可轉換債券前期轉換價將由每股10元降低至每股6元；強制可轉換債券最低轉換價將由每股4.58元降低至每股4元；融創服務（01516）股份最低交換價將由每股融創服務股份17元降低至每股融創服務股份13.5元；在承諾函約定的條款和條件的情況下，將強制可轉換債券的17.5億美元限額調增至不超過22億美元。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 融創服務（01516） 債券 融創中國（01918）

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