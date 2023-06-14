  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI競賽】OpenAI增函數調用功能　加強結構化數據可靠性

科技 15:31 2023/06/14

分享：

分享：

隨生成式人工智能（AI）領域的競爭日趨激烈，AI巨頭OpenAI宣布，為其文本生成模型推出新版本，加入最新的「函數調用（Function Calling）」功能，讓模型可更好的生成代碼。

【AI評論】亞馬遜藉生成式AI總結產品評論　助用戶挑選合適貨品

據OpenAI官網表示，函數調用功能是通過調用外部工具，如ChatGPT插件，助聊天機械人回答問題，將自然語言轉換轉換成API呼叫（API call）或數據庫查詢，並從文本中提取結構化數據。開發人員可向最新版本的GPT-3.5-turbo和GPT-4，以JSON模式向模型描述函數，並可選擇要求它調用特定函數。

該企指，相關的AI模型已作微調，可以檢測何時需要函數調用功能。該功能「允許開發人員更可靠地從模型中獲取結構化數據。」

此外，為回饋開發人員，OpenAI昨（13日）起調低部分AI模型使用費用，包括將嵌入模型「text-embedding-ada-002」價格降低75%；聊天模型「gpt-3.5-turbo」的輸入代幣價格則降低25%。

【AI安全】Google、OpenAI向英國政府　提供AI模型「早期或優先存取權」

【AI超市】法國超市家樂福首推購物機械人　ChatGPT生成購物清單

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】即日送藥、地鐵速遞 Call車平台業務多元化
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
2023/06/13
【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
【Dyson新品】Dyson濕拖吸塵機一機三用　登陸香港售6,180元起（多圖）
2023/06/13
【Dyson新品】Dyson濕拖吸塵機一機三用　登陸香港售6,180元起（多圖）
【YouTube】擁500訂閱者即成YouTuber？　YouTube調低合作夥伴計劃要求
今日
【YouTube】擁500訂閱者即成YouTuber？　YouTube調低合作夥伴計劃要求
【IG新功能】Instagram Notes增新功能　可播放30秒音樂
今日
【IG新功能】Instagram Notes增新功能　可播放30秒音樂

你可能感興趣

【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
17:00 2023/06/13
【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
【Dyson新品】Dyson濕拖吸塵機一機三用　登陸香港售6,180元起（多圖）
17:22 2023/06/13
【Dyson新品】Dyson濕拖吸塵機一機三用　登陸香港售6,180元起（多圖）
【YouTube】擁500訂閱者即成YouTuber？　YouTube調低合作夥伴計劃要求
今日 12:01
【YouTube】擁500訂閱者即成YouTuber？　YouTube調低合作夥伴計劃要求
科技產品 人工智能 機械人

下一篇文章

【IG新功能】Instagram Notes增新功能　可播放30秒音樂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星屏幕】三星推49吋OLED曲面電競屏幕　搭載量子AI處理器
【三星屏幕】三星推49吋OLED曲面電競屏幕　搭載量子AI處理器
【Dyson新品】Dyson濕拖吸塵機一機三用　登陸香港售6,180元起（多圖）
【Dyson新品】Dyson濕拖吸塵機一機三用　登陸香港售6,180元起（多圖）
【三星摺機】傳Galaxy Z Flip 5改善背蓋屏幕　允許定制顯示Google應用程式
【三星摺機】傳Galaxy Z Flip 5改善背蓋屏幕　允許定制顯示Google應用程式
【YouTube】擁500訂閱者即成YouTuber？　YouTube調低合作夥伴計劃要求
【YouTube】擁500訂閱者即成YouTuber？　YouTube調低合作夥伴計劃要求
【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
【科技人才】日本推「量子技術教育資料庫」　助大學培育量子技術人才
【市場趨勢】OLED市場佔比創新高　漸取代LCD成手機品牌寵兒
【市場趨勢】OLED市場佔比創新高　漸取代LCD成手機品牌寵兒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款