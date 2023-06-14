【AI競賽】OpenAI增函數調用功能　加強結構化數據可靠性

隨生成式人工智能（AI）領域的競爭日趨激烈，AI巨頭OpenAI宣布，為其文本生成模型推出新版本，加入最新的「函數調用（Function Calling）」功能，讓模型可更好的生成代碼。

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據OpenAI官網表示，函數調用功能是通過調用外部工具，如ChatGPT插件，助聊天機械人回答問題，將自然語言轉換轉換成API呼叫（API call）或數據庫查詢，並從文本中提取結構化數據。開發人員可向最新版本的GPT-3.5-turbo和GPT-4，以JSON模式向模型描述函數，並可選擇要求它調用特定函數。

該企指，相關的AI模型已作微調，可以檢測何時需要函數調用功能。該功能「允許開發人員更可靠地從模型中獲取結構化數據。」

此外，為回饋開發人員，OpenAI昨（13日）起調低部分AI模型使用費用，包括將嵌入模型「text-embedding-ada-002」價格降低75%；聊天模型「gpt-3.5-turbo」的輸入代幣價格則降低25%。

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責任編輯：殷凱怡

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