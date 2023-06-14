【多圖】筲箕灣傲華示範單位陪你睇　木系家具簡約風

協成行旗下筲箕灣項目傲華今率先對傳媒開放示範單位，展銷廳內共設3個示範單位。其中一個以項目18樓E室為藍本搭建，為無改動連裝修示範單位，實用面積324平方呎，屬一房間隔。單位主要採用木系設計風格，簡約中不失時尚。需要留意的是，上述單位的間隔其實與其他層數的E室不盡相同，例如設計師從睡房分隔出衣帽間等，由於發展商於樓書中有特意提及，所以亦屬無改動示範單位。

單位中不乏特色設計，於入門的玄關位置旁邊放置了一個組合櫃，上層作收納，下層作鞋櫃。鞋櫃內更配有紫外線殺菌燈。旁邊為木條特色牆，既可加強單位的視覺空間感，迎合整個單位的設計風格，拉出指定的木條亦可用來掛放衣物。

18樓E室無改動連裝修示範單位

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協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，傲華日前經已上載樓書，正考慮周內對外開放示範單位，有機會下周公布價單，涉最少50伙，將視乎市場反應，按比例決定首批單位的戶型分布，定價將參考同區類近單位的成交價。被問及近期另有其他主打細單位的項目亦準備銷售，張詩敏認為各個項目都位處不同地區，相信客源有所不同，且不擔心競爭。

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