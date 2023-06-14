KOL正取代傳統媒體記者 成年輕人主要新聞來源

路透社研究機構Reuters Institute周三（14日）發表報告，指TikTok等社交平台的KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）及名人，正取代傳統媒體記者，成年輕人主要新聞來源。

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機構調查來自46個國家的大約9.4萬人，發現55%的TikTok和Snapchat用戶從KOL獲取新聞。另一社交平台Instagram亦發生同樣情況，年輕人從KOL獲取新聞的比例高達52%。相較之下，僅得33%至42%的年輕社交平台用戶，會從主流媒體獲取新聞內容。

報告指，雖然主流媒體記者經常在Twitter和Facebook上，圍繞新聞引導民眾展開討論，但卻很難在Instagram、Snapchat及TikTok等較新型的平台獲得關注。

報告發現，Facebook仍是全球社交網絡中主要新聞來源平台，但影響力亦正下降。28%受訪者會用Facebook獲取新聞，較2016年的42%大幅下跌。

情況或反映人們使用Facebook的重點，已從分享新聞轉為關注親友，和年輕人更喜歡TikTok及YouTube等以影片為主的程序。

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TikTok現於18至24歲人群的覆蓋率高達44%，兩成人利用平台獲取新聞，按年增5%。報告亦發現，傳統新聞媒體面臨最大的挑戰是，網站直接訪問人數下降，僅得22%，自2018年以來下降10個百分點。

僅得3成人士認同在社交平台獲取新聞，是一個能平衡獲得各觀點新聞的方法，即大部分受眾多意識到社交媒體受演算法影響。但仍僅得27%人士認同，從傳統記者處獲取新聞較好。

報告亦發現，雖然20國願意付費訂閱新聞的人數與去年的17%相若，但39%訂閱人士已取消訂閱或重新考慮訂閱計劃。上述數字對於依賴訂閱和廣告收入的媒體公司而言，並非是一個好消息。

主要研究人員Nic Newman舉例指，對於年輕人而言，新聞不只是傳統政治和國際關係等範疇，而是各行各業正在發生的任何事情，包括體育、娛樂、名人八卦和科技等。

Reuters Institute所長Rasmus Kleis Nielsen亦指，和此前從紙質到電子化的轉變相比，是次改變為新聞業帶來根本性改變。

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責任編輯：李俊儀