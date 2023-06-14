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【理想汽車 2015】 上周銷量再創新高 遠超其他新勢力 理想股價一度升近9%

股樓投資 14:59 2023/06/14

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理想汽車（02015）公布，在剛剛過去的6月5至11日一周，公司周銷量達到8,400輛，再創新高，並遠超其他新勢力品牌，也超過了榜單中第二、三、四名的銷量總和。截至6月11日，理想汽車本月銷量已達1.19萬輛。公司表示，隨著純電車型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年實現總銷量超過「BBA」（平治、寶馬、奧迪）。

同場加映﹕【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

消息帶動理想汽車股價向上，曾高見133.5元，最多升近9%，最新報128.8元，升5.1%，成交額10.4億元，創去年8月初以來高位。

理想創始人、董事長兼CEO李想在網上發文分享心得，談及理想轉型主要源於華為。李想指，理想汽車在去年9月底開始全面學習華為，稱華為問界M7令我們毫無還手之力，「直接把理想ONE打殘了」。他指出，公司從來沒遇過這麼強的對手，華為的超強能力直接讓理想ONE的銷售崩盤、提前停產。李想表示，沒有在任何層面抱怨過華為，並承認自己是一群笨蛋，其後全面向華為學習。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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記者：郭秀慧

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理想汽車—W（02015） 汽車 總銷量 寶馬 奧迪 平治 銷售 汽車股

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