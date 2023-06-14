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【中國經濟】巴克萊：預計中國未來三個季度將有數次降息及降準　大規模財政刺激空間有限

股市 14:47 2023/06/14

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【中國經濟】巴克萊：預計中國未來三個季度將有數次降息及降準　大規模財政刺激空間有限

人民銀行下調7天期逆回購利率及常備借貸便利（SLF）利率各10個基點。巴克萊經濟學家常健表示，中國央行可能會加快貨幣寬鬆步伐，預計從今年第三季度到明年第一季度，每個季度會降息10個基點。

巴克萊預計，中國央行還會在今年第三季度和明年第一季度各降低存款準備金率25個基點，對降準時機的預測主要基於以下考量：8月份起中期借貸便利到期增多，春節期間流動性往往趨緊。

對於按揭貸款利率，巴克萊經濟學家表示他們的基線預測是未來9個月存量房貸和新增房貸利率下降60至80個基點。其他房地產行業寬鬆措施可能包括降低中古屋購房首付比例，進一步放鬆一二線城市限購，以及國家政策銀行向開發商保交樓提供更多資金支持。

另外，巴克萊表示，由於中央政府預算保守以及地方政府財政狀況不佳，大規模財政刺激的空間有限。

中國央行在周二的公開市場操作中已下調利率10個基點，彰顯穩經濟決心。巴克萊此前曾預測本周政策利率將調降10個基點。

ET財智Talk
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編輯：姚卓然

宏觀分析 大行報告 中國市場 貨幣政策 財政政策 降準 SLF 中期借貸便利 逆回購 按揭貸款
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